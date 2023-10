Nieuw en groter tijdelijk gezondheidscentrum naast maisdoolhof in Meerstad

Foto via Bureau Meerstad

Er komt een nieuw tijdelijk en grote Gezondheidscentrum in Grunopark-De Wierden, naast het maisdoolhof bij Meerstad. Het tijdelijke gebouw, wat wordt overgenomen van het UMCG, moet volgend jaar mei open zijn.

Naast een huisartsenpraktijk is het de bedoeling dat ook apotheek, een tandarts, een verloskundige, een fysiotherapeut en logopedist in het nieuwe gebouw gaan komen, met daarnaast plek voor een kinderopvang. De portacabins waar het Gezondheidscentrum nu in zit, worden verwijderd.

Het gebouw is niet nieuw. Het pand werd in 2017 opgeleverd aan het UMCG als tijdelijke polikliniek. Dit wordt de komende tijd gedemonteerd en in Meerstad weer opgebouwd.

Als alles volgens plan verloopt, wordt het nieuwe, tijdelijke gezondheidscentrum op 1 mei volgend jaar in gebruik genomen. Plannen voor een permanent Gezondheidscentrum zijn nog steeds in ontwikkeling.