NHL Stenden opnieuw in de top vier van hogescholen

Foto: Stenden Hogeschool

De NHL Stenden Hogeschool staat voor de zesde keer op rij in de top vier van de beste grote hogescholen van Nederland. Dat blijkt uit de kakelverse Keuzegids hbo 2024. Het aantal topopleidingen is in twee jaar tijd meer dan verdubbeld, van 11 naar 23 stuks.

De als beste beoordeelde studies worden door de Keuzegids uitgeroepen tot topopleiding en krijgen een speciaal kwaliteitszegel toegekend. Deze studies bevinden zich op meerdere locaties van de hogeschool in Noord-Nederland, waaronder in Groningen.

De topopleidingen bevinden zich voornamelijk in de sectoren die voor grote maatschappelijke uitdagingen staan, zoals arbeidskrapte. Dit zijn bijvoorbeeld zorg en welzijn (Vaktherapie), techniek (o.a. Elektrotechniek en de associate degree Industriële Automatisering en Robotica) en educatie (verschillende lerarenopleidingen).

De Keuzegids baseert zich bij het onderzoek op meerdere bronnen, wasaronder de Nationale Studenten Enquête (ingevuld door bijna 300.000 studenten), studiesucces en kansen op de arbeidsmarkt.