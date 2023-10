Nederlagen Drs. Vijfje, punt voor PKC’83/Team Amoeri

Foto Wesley Ferwerda. Drs. Vijfje - PKC'83/Team Amoeri

In de eredivisie vrouwen zaalvoetbal verloor Drs. Vijfje vrijdagavond voor de vierde keer dit seizoen. In de eigen Struikhal was EXS Zwolle met 3-2 te sterk.

Vijfje stond bij de rust met 2-0 achter. Door een eigen doelpunt van Zwolle werd het 2-1, maar de ploeg uit Overijssel liep daarna uit naar 3-1. Nynke Popken maakte nog de 3-2.

Drs. Vijfje staat met een punt uit vijf wedstrijden elfde en voorlaatste.

Heren

In de eerste divisie A heren speelde PKC’83/Team Amoeri met 3-3 gelijk tegen VIOS’79. PKC stond bij rust met 3-1 voor, maar VIOS’79 kwam na de pauze langszij.

Drs. Vijfje verloor uit met 4-2 van ZVV Zwaag. Na rust maakten de studenten nog wel een 2-0 achterstand goed, maar Zwaag maakte daarna ook twee treffers.

PKC staat staat vijfde met acht punten uit vijf wedstrijden. Drs. Vijfje is elfde en voorlaatste met drie uit vijf.