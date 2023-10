NCG onderzoekt hoeveel bewoners eigen geld hebben moeten inzetten voor versterking met meldpunt

Foto via NCG

De Nationaal Coördinator Groningen heeft maandag een speciaal meldpunt geopend rond de versterking. De uitvoeringsorganisatie van de versterking in Groningen wil daarmee onderzoeken hoeveel eigenaren zelf kosten moesten maken door de versterking of sloop en nieuwbouw van hun woning.

NCG richt het meldpunt op, omdat de coördinator signalen binnen krijgt van bewoners die eigen geld hebben moeten betalen voor de sloop en nieuwbouw van hun huis. Daarbij gaat het met name om eigenaren van woningen uit de zogenoemde batch 1588. De versterking van deze woningen wordt gefinancierd door subsidies van de gemeenten.

Op basis van de gegevens uit het meldpunt gaat NCG in kaart brengen hoe groot het probleem is en waar nodig kosten van bewoners vergoeden. “De versterking mag niet ten koste gaan van bewoners hun eigen portemonnee”, vertelt Nationaal Coördinator Groningen Regina Bouius. “Door het meldpunt hopen we erachter te komen hoe vaak dit is voorgekomen. Want als we weten wat er misgaat, kunnen we het beleid of onze processen veranderen. Waar mogelijk en nodig komen we in actie en worden de kosten vergoed.”

Het meldpunt is te bereiken via telefoonnummer 088 – 041 44 77, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.