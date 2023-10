Nacht van de Nacht trekt veel belangstellenden naar Blaauw Sterrenwacht: “Het onderwerp fascineert”

Foto: Blaauw Sterrenwacht

Ongeveer 250 mensen hebben zaterdagavond, in het kader van Nacht van de Nacht, een bezoek gebracht aan de activiteiten bij Blaauw Sterrenwacht op de Zernike Campus. De activiteiten vielen samen met een gedeeltelijke maansverduistering en het 15-jarig jubileum van de Sterrenwacht.

“We hebben een hele mooie avond gehad”, vertelt Reynier Peletier. “Er vonden lezingen plaats, er werden rondleidingen gegeven, kinderen konden deelnemen aan verschillende jeugd- en knutselactiviteiten en er kon een bezoek gebracht worden aan het planetarium. Zelf heb ik bijvoorbeeld een lezing gegeven over lichtvervuiling. En buiten hadden we verschillende telescopen neergezet waarmee mensen naar de maan konden kijken. Gisteravond vond er een gedeeltelijke maansverduistering plaats, waarbij het leuk was om dit te kunnen laten zien, en om er over te vertellen.”

“Omstandigheden hadden beter gekund”

Bij de gedeeltelijke maansverduistering werd er een hapje uit de maan weggenomen, veroorzaakt door de aarde die tussen de maan en de zon in was komen te staan. “Het was jammer dat de bewolking toe nam. Als het een dag eerder had plaatsgevonden, dan waren de omstandigheden beter geweest. Maar gelukkig was het nog redelijk te zien, in tegenstelling tot andere delen van het land. En hoe bijzonder het is? Een volledige maansverduistering, waarbij de maan ook helemaal rood wordt, is indrukwekkender. Zulke verduisteringen komen ook relatief vaak voor, waarbij de volgende verduistering zich in 2025 aan gaat dienen.”

“Oudere bezoekers laten het wat af weten”

Dan naar de bezoekersaantallen. Want daar valt volgens Peletier nog wel wat over op te merken: “We zijn blij met de aantallen. Want we gaan niet voor kwantiteit maar voor kwaliteit. En we zien ook dat het onderwerp fascineert. Dus ik ben echt wel happy. Maar als je het over wensen hebt: voor de coronacrisis hadden we meer bezoekers. Op een avond als gisteren komen er genoeg jongeren, maar de oudere groep, zeg maar de 60+, die laat het wat afweten. En hoe dat kan? Eigenlijk weten we dat niet. We hadden iets moois opgebouwd, waarbij juist deze groep altijd erg aanwezig was, maar het lijkt alsof we weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Waarbij we het wel leuk en belangrijk vinden om juist ook deze groep hier bij te gaan betrekken.”

“Maandelijkse activiteiten”

Peletier wil daar ook aan gaan werken: “Wat we willen gaan doen is dat we maandelijks activiteiten gaan organiseren. Dat kan bijvoorbeeld een lezing zijn, of iets anders. Waardoor je echt de band weer op gaat bouwen met de mensen. We doen hier op Zernike heel veel mooie dingen. Er is ook veel kennis. En dan is het super leuk om op bepaalde momenten die kennis te delen met de mensen uit de stad en omgeving.”

Op de website van de Sterrenwacht houdt het geïnteresseerden op de hoogte van de activiteiten.