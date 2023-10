NAC start onderzoek naar uitlatingen fans richting FC-speler

Het Rat Verlgh Stadion in Breda. Foto: MM1912 - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29215980

NAC is een onderzoek gestart naar de uitlatingen die fans vrijdagavond hebben gedaan in de richting van FC-speler Kevin van Veen. Of de KNVB ook actie gaat ondernemen, is op dit moment nog onbekend.

FC Groningen verloor met 3-2 van NAC Breda. Van Veen verklaarde na afloop van de wedstrijd dat hij kwetsende opmerkingen naar zijn hoofd kreeg geslingerd over zijn nog ongeboren kind. Voor hem was dat reden om na het scoren van de 1-1 provocerend te gaan juichen voor de tribune met daarop de Bredase-voetbalfans. Van Veen kreeg daarop een bierdouche, en de wedstrijd werd tijdelijk gestaakt.

Volgens Van Veen werd bij de verwensingen het woord kanker gebruikt: “Mijn dochter is nog niet eens geboren en wordt nu al kapot bedreigd. Ze heeft niks met voetballen te maken. Ik ben ook maar een mens met emoties, ik heb ook mijn grenzen”, verklaarde Van Veen aan ESPN. Voor NAC is het aanleiding om in kaart te brengen wat er precies is gebeurd. Of de KNVB actie gaat ondernemen is afhankelijk van de openbaar aanklager. Wel laat de KNVB weten dat dergelijk gedrag van fans niet kan en hoort.