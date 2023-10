Na tegenslagen schijnt in Australië voor Top Dutch Solar Racing eindelijk de zon: “We zijn heel blij”

Foto: Solar Racing Groningen

Het Top Dutch Solar Racingteam start zondag tijdens de Bridgestone World Solar Challenge van de vierde plaats. Het team omschrijft het resultaat als een spetterende tijd.

“We zijn enorm blij met onze presentatie”, reageert Loeka Demkes verheugd. “Vooral na het incident dat tijdens het oefenen is gebeurd. We hebben de afgelopen dagen en nachten hard gewerkt, en zo’n top startpositie brengt echt weer veel moed terug bij ons in het team.” Op de vraag of het team de prestatie ook verwacht had, zegt Demkes: “De verwachting was al wel dat we het goed zouden doen, alleen blijft het natuurlijk altijd spannend.”

“Meer dan alleen 3.000 kilometer afleggen”

Zondag vindt het startschot van de wedstrijd plaats waarbij teams in zelfgebouwde zonneauto’s van Darwin naar Adelaide reizen. “Deze uitdaging gaat niet alleen over welk team het snelste de 3.000 kilometer kan afleggen. Waar het vooral over gaat is het ontdekken van nieuwe innovaties en het zetten van belangrijke stappen naar een toekomst met groene mobiliteit.”

“Voertuig is volledig gecontroleerd”

Het Groningse team, dat uit 27 mbo-, hbo- en wo-studenten uit de drie noordelijke provincies bestaat, verblijft inmiddels al zeven weken in Australië. De afgelopen periode is er hard gewerkt om de zonneraceauto in een zo goed mogelijke staat te krijgen. “Afgelopen week is het voertuig, dat Green Thunder heet, volledig gecontroleerd. Er wordt gekeken of het voldoet aan alle regelementen. Dan moet je denken aan mechanische checks en veiligheidschecks. Ons voertuig werd goedgekeurd, waarop we mee mochten doen aan de kwalificatie.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Na de tegenslag van vorige maand is er de afgelopen periode hard gewerkt door de studenten om alles op topniveau te krijgen. Foto: Solar Racing Groningen

“Heel erg blij met de vierde plaats”

Ook tijdens de kwalificatieronde vinden er nog controles plaats: “Er werden verschillende zaken getest en bekeken. Zo moesten de studenten laten zien hoe een control stop werkt. Maar ook een remtest en een slalom behoorden tot de onderdelen. De kwalificatie werd afgesloten met de uitdaging om de snelste ronde neer te zetten. Onze bestuurder Jochem Hulsebos zette een tijd van 02,00.53 minuten op de klokken. Dit was goed voor de vierde plek, waar we heel blij mee zijn.” Zondag vindt de start van de wedstrijd plaats. “We zijn allemaal wel vrij zenuwachtig natuurlijk, maar we hebben er vooral zin in. Hier hebben we afgelopen 1,5 jaar naartoe gewerkt, en nu gaat het dan eindelijk gebeuren.”

Tegenslagen

De studenten hebben het de afgelopen weken niet makkelijk gehad. Vorige maand werd het zonnedek van hun auto afgeblazen. Dit gebeurde tijdens de reis naar Darwin, waarbij race-omstandigheden werden nagebootst. Niemand raakte gewond, maar de schade was fors. “Het was een grote teleurstelling om de auto in een beschadigde staat te zien”, liet teammanager Rick Eichelsheim toen weten. “Gelukkig konden we de auto op een veilige plek parkeren. Het aanzicht van de auto, met een gebroken canopy, en beschadigd zonnedek, was verschrikkelijk om te zien, maar ook alle uren aan werk die in dit dek heeft gezeten maakt het nog erger.” Uiteindelijk lukte het de studenten om het voertuig te repareren.

Meer informatie over het Groningse team vind je op deze website.

Verslaggever Denise Overkleeft maakte een reportage over de studenten: