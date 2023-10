Na Michi Noeki nu ook vier Mini Noeki’s beschikbaar voor stekelige Oosterparkers

Foto via Duurzaam Oosterpark

Er is geen toilet, geen koffie en al helemaal geen plek voor een babbeltje. In tegenstelling tot de Michi Noeki, die twee weken geleden werd geopend aan het Wielewaalplein, draait in de kleinere versie slechts één ding: rust. Daarnaast mogen alleen de stekeligste Oosterparkbewoners naar binnen.

Duurzaam Oosterpark is op zoek naar plekken in de openbare ruimte van de wijk waar egels wel een goede schuilplaats kunnen gebruiken voor de winterperiode. De houten egelhotels hebben een tweeledige functie voor de dieren: in de winter kunnen ze er hun slaap houden. Zodra die voorbij is, kunnen vrouwtjes-egels hun jongen grootbrengen in de bouwwerken.

De ‘Mini Noekies’, vernoemd naar de recent geopende ontmoetingsplek aan het Wielewaalplein, zijn gemaakt van hergebruikt hout door Wijkbedrijf Het Groenhuis. Er zijn er in totaal vijf, en één staat inmiddels bij het wijkcentrum Van Houten. Voor nog vier andere Mini Noekies is een goede plek nodig. Wie er een weet, kan zich aanmelden via een appje naar telefoonnummer 0611166206, via een mail naar welkom@duurzaamoosterpark.nl, of door een plek met omschrijving achter te laten bij Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau (HOP) aan de Zaagmuldersweg.”