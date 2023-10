Motie moet marathon in Stad volgend jaar alsnog op kalender krijgen

Foto via Pexels

Goedschiks of kwaadschiks: de gemeente moet weer om tafel met de Stichting Marathon Groningen, zodat er volgend jaar alsnog een eerste marathon van Groningen op het programma staat. Een motie van het CDA, met steun van vier oppositiepartijen, moet daar komende woensdag voor gaan zorgen.

De organisatie had de route van de marathon, die lopers via de zuidelijke ringweg, de binnenstad, het Noorderplantsoen, Zernike en Kardinge voert, al met potlood ingetekend voor 8 september volgend jaar. De marathon zou dan tegelijk plaatsvinden met de opening van de nieuwe zuidelijke ringweg. Er waren sponsoren, subsidies van gemeente en provincie en de stichting legde al zo’n tienduizend euro op tafel. Maar de gemeente zette een streep door 2024 voor de eerste editie van de Groningen Marathon. Zorgen over veiligheid, bereikbaarheid, te grote druk op de gemeentelijke organisatie en de budgetten zijn daar de reden voor, aldus het gemeentebestuur. Pas in 2025 zou een dergelijk evenement weer kunnen.

Maar het CDA, de VVD, de Stadspartij 100% voor Groningen, de Partij voor het Noorden en de PVV geven niet op. Via een motie, onder aanvoering van het CDA, willen de partijen bij het gemeentebestuur afdwingen dat volgend jaar alsnog een marathon wordt gelopen in Stad. “De organisatie heeft veel voorbereidingen getroffen om volgend jaar een mooie eerste marathon te organiseren” aldus CDA-raadslid Etkin Armut. “Er waren sponsoren gevonden, de gemeente en de provincie hebben subsidies afgegeven en de stichting heeft zelf kosten gemaakt. Wij willen dat het college in gesprek gaat over de uitdagingen en terugkomt aan tafel.”

Armut laat weten dat haar fractie denkt dat een groot deel van de ‘knelpunten’ die het college ziet op te lossen zijn: “Een marathon kan een enorme impuls geven aan onze gemeente en provincie. Het zou in mijn ogen bovendien een prachtige sportieve viering zijn voor de opening van de nieuwe zuidelijke ringweg. Waar de politieke wil is om eruit te komen is een weg”, aldus Armut.