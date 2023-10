Monument voor geliefde buurtkat Spriet aan Helper Westsingel is nu echt weg

Foto: 112 Groningen

Het kunstwerk van buurtkat Spriet, wat in juli werd gemaakt op een oude rioolbuis aan de kruising Helper Westsingel, is weggehaald.

Nadat de gemeente kenbaar maakte dat het ‘monumentje’ waarschijnlijk weggehaald zou worden, kwamen de eigenaresse van Spriet en enkele buurtbewoners in opstand. De gemeente liet daarop weten dat dit soort spontane kunstwerkjes niet zijn toegestaan, omdat het meer wilde beschilderingen van straatmeubilair in de hand zou werken.

De gemeente liet in juli al weten dat de paal dit najaar zou worden verwijderd. Dat is afgelopen maandag gebeurd. Waar de herinnering in graffiti van Spriet nu staat is niet bekend.

OOG ging afgelopen zomer langs bij Saskia Bothof-van Kol, eigenaresse van Spriet, die graag zag dat het stukje straatkunst behouden bleef: