Mogelijk overlast door heien langs Hoornsediep OZ en Maaslaan

Tussen 9 oktober en 4 november zijn er heiwerkzaamheden langs de oostzijde van het Hoornsediep en langs de Maaslaan. Dat zorgt af en toe voor geluidsoverlast.

Tijdens die periode worden onder meer de funderingspalen voor de geluidsschermen ingeheid. Die schermen komen langs de ovonde, die in de toekomst de verbinding vormt van de Brailleweg met de Hereweg. De geluidsschermen worden bevestigd tussen funderingspalen.

Langs de Maaslaan komt een aantal groenschermen. De palen gaan de grond in met een trilmachine; een paar palen per dag. Het geluid van metaal op metaal is dus niet continu te horen, maar met tussenpozen. In de komende maanden en in de loop van volgend jaar worden de groenschermen en geluidsschermen geplaatst.