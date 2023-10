Minima kunnen kat gratis laten castreren

Katten en poezen van mensen met een laag inkomen kunnen vanaf woensdag gratis gecastreerd of gesteriliseerd worden in de gemeente Groningen. Dit is een initiatief van de stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. Op dierendag werd de actie afgetrapt bij dierenkliniek Noorderplantsoen waar de eerste aanmelding haar voucher met een cadeau voor de kat kreeg.

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn doet dit project in samenwerking met Stichting Dierenlot, de Dierenbescherming, NFDO, Stichting Zwerfkatten, dierenartsen en de gemeente Groningen. Er zijn volgens de organisaties op dit moment te veel katten en dit is onder andere niet goed voor de vogelpopulatie.

Mensen met een laag inkomen hebben vaak geen geld om hun viervoeter onvruchtbaar te maken of andere medische ingrepen te doen. ”Wij helpen mensen die acuut hulp nodig hebben bij de financiering van een medische ingreep van hun huisdier”, aldus Liliane van Doorne van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. ”We hebben nu deze actie op poten gezet in Groningen en hopen er een landelijke actie van te maken.”

De gemeente Groningen heeft de actie gesubsidieerd met een bedrag van 20.000 euro. ”Het is belangrijk dat er minder katten komen voor onze vogelpopulatie in de stad. Daarnaast wil je mensen helpen voor wie hun kat één van de belangrijkste dingen in het leven is.”

De minima kunnen een voucher aanvragen op de website van de organisatie, kattencastratie.nl, hier kunnen mensen ook vinden welke dierenklinieken meedoen met de actie.