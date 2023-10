Metershoge vlammen slaan uit steiger in Diamantpark

Foto: 112 Groningen

In een steiger aan een vijver in het Diamantpark in Vinkhuizen is dinsdagmiddag brand ontstaan.

Volgens aanwezigen ging het om een flinke brand. De vlammen sloegen metershoog uit het houten bouwwerk langs de vijver. De brand leek moeilijk te blussen, vertellen aanwezigen: telkens als de brandweer er een straal water op zette, sloegen de vlammen in eerste instantie metershoog in de lucht.

De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar in de buurt wordt gesproken van mogelijke brandstichting.