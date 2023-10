Meerdere nachtafsluitingen op ring-zuid en -oost tussen Europapark en knooppunt Euvelgunne

De zuidelijke en oostelijke ringweg worden deze week op meerdere plekken in de nacht afgesloten voor verkeer. Weggebruikers moeten daardoor rekening houden met extra reistijd.

De reeks afsluitingen is nodig om een aantal laatste werkzaamheden rond het ringweg-project af te ronden. Er wordt onder meer groen aangeplant. Daarnaast wordt er gewerkt aan de Hoge Euvelgunnebrug.

De reeks nachtelijke afsluitingen begint maandagavond. De zuidelijke ringweg is maandag- en dinsdagnacht (tussen 22.00 en 06.00 uur) dicht van de toerit Westerbroek tot de toerit naar naar Meerstad op de oostelijke ringweg. Ook de toeritten vanaf Oosterhoogebrug en Meerstadlaan zijn dicht. De zuidelijke ringweg is helemaal afgesloten vanaf de Europaweg naar het knooppunt Euvelgunne, inclusief de toerit vanaf Groningen-Zuidoost.

Woensdag zien de nachtelijke afsluitingen er op de kaart iets anders uit. Dan is de zuidelijke ringweg dicht tussen de afrit naar het Europapark en de toerit vanaf Groningen-Zuidoost. De andere kant op is de N7 dicht tussen knooppunt Euvelgunne en de toerit vanaf Bornholmstraat bij de Bauhaus. Ook de toerit vanaf Meerstad is dan dicht.