Meer (spits)treinen op noordelijke lijnen in november

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Vanaf 1 november rijden, op werkdagen in de spits en op zaterdag, vaker treinen op een aantal noordelijke treinlijnen. Dat laat vervoerder Arriva vrijdagochtend weten.

De extra treinen komen er volgens Arriva dankzij een verbeterde dienstregeling, die volgens de vervoerder is voorgelegd en afgestemd met de provincies en belangenorganisatie voor reizigers.

De nieuwe dienstregeling levert onder meer extra treinen in de spits tussen Groningen en Roodeschool. Op zaterdag rijden er tussen Leeuwarden en Groningen twee sneltreinen per uur. Tussen Groningen en Delfzijl gaat ook twee keer per uur een trein rijden.