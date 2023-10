Medewerkers Harwig en Draka halen veel geld op voor Beatrix Kinderziekenhuis

Het Beatrix Kinderziekenhuis heeft dinsdag een bedrag van 35 duizend euro ontvangen van 33 mensen die per fiets de Stelviopas in Zuid-|Tirol hebben beklommen.

Het gaat om medewerkers van Harwig Installatietechniek uit Emmen, medewerkers van Prysmian-Draka en enkele relaties. De start van de fietstocht was bij het hoofdkantoor van Prysmian in Milaan. Prysmian is een producent van onder andere kabels. Na twee etappes hebben alle deelnemers de fietstocht van 21,5 kilometer volbracht en de top op 2758 meter hoogte bereikt.

Rond de tocht hebben de deelnemers geld ingezameld voor de Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis. Hun missie is het om het welzijn van jonge patiënten en hun familie in het ziekenhuis te verbeteren. Het merendeel van de deelnemers was dinsdag aanwezig bij de overhandiging van de cheque.