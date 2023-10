Massaverkoop huurwoningen Heimstaden baart zorgen bij ChristenUnie: ‘Extra druk op de krappe huursector in Groningen’

Het kantoor van Heimstaden aan het Skagerrak in Stad - Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen zou moeten bemiddelen tussen vastgoedbedrijf Heimstaden en mogelijke opkopers van haar Groningse woningbezit om te voorkomen dat de veelal betaalbare huurwoningen in de koopsector terecht komen.

Heimstaden heeft in Nederland 13.500 woningen in bezit. Volgens het Financieel Dagblad is de Scandinavische vastgoedmaatschappij van plan om 12.000 daarvan te verkopen, over een periode van ongeveer tien jaar. In Groningen bezit Heimstaden ongeveer een aantal honderden woningen.

De huurwoningen komen waarschijnlijk op de particuliere woningmarkt als koopwoningen. Dat zou Heimstaden de meeste winst opleveren. Geen goede zaak, stelt ChristenUnie-raadslid Laurent Dwarshuis: “De verkoop is mogelijk tijdelijk goed voor koopstarters, maar de ChristenUnie vindt het onwenselijk en zorgelijk wanneer grote aantallen huurwoningen stapsgewijs in de verkoop worden gezet. Dat levert extra druk op de krappe huursector in Groningen, zowel in de sociale als betaalbare vrije huursector.”

Dwarshuis wil woensdag van het gemeentebestuur weten of het iets kan doen om de woningen die mogelijk verkocht worden in Groningen te behouden binnen de sociale- en middenhuursector. De ChristenUnie ziet een rol weggelegd voor de gemeente als overlegpartij aan tafel tussen Heimstaden en woningcorporaties of andere institutionele beleggers.