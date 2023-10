Man uit Stad aangehouden na aanrijding in Oude Pekela

Foto: 112groningen.nl

Een 23-jarige man uit de stad is vrijdagavond aangehouden na een verkeersongeluk in Oude Pekela. Bij het ongeluk raakte één persoon gewond. De politie vermoedt dat een verkeersruzie aan het incident vooraf ging.

Rond 21.15 uur kwam er op de 112-meldkamer een melding binnen van een aanrijding op de kruising Hugo de Grootstraat met de Raadhuislaan. Toen hulpverleners arriveerden werd duidelijk dat er drie voertuigen bij het ongeluk betrokken waren. Twee auto’s waren frontaal op elkaar gebotst, waarbij er veel schade was ontstaan. De man uit de stad, die aangehouden is, was de bestuurder van één van de drie auto’s. Na het ongeluk sloeg hij op de vlucht, maar hij kon korte tijd later worden aangehouden.

Volgens een nieuwsfotograaf raakte één persoon bij het ongeluk gewond. Deze persoon is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet verder onderzoek in de zaak.