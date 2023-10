Man steelt portemonnee na aanbieden fiets

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een 56-jarige man uit Groningen aangehouden voor het stelen van een portemonnee. Dat meldt de politie op sociale media.

“In de Pottebakkersrijge wilde de man een fiets verkopen aan iemand die aan het uitgaan was”, schrijft de politie. “De man sloeg daarbij de arm om de schouder van de persoon, en wist de portemonnee uit diens kleding te trekken.” Het slachtoffer had vervolgens snel in de gaten dat zijn portemonnee weg was, en neemt contact op met de politie. “De collega’s van cameratoezicht zijn de beelden gaan bekijken. Aan de hand daarvan kon de verdachte korte tijd later worden aangehouden in de binnenstad.”

De man is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek.