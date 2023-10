Foto: Joris van Tweel

De politie heeft donderdagmorgen een man aangehouden, die in een woning in de Diamantlaan in Paddepoel enkele mensen heeft bedreigd met een steekwapen.

Volgens de politie kwam er rond 10.00 uur een melding binnen van een dreigende situatie. Verschillende eenheden kwamen in actie om de verdachte te arresteren.

De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie gaat ook in gesprek met de overige betrokkenen om een beeld te krijgen was er is gebeurd.