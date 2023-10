Man gooit met glas naar hoofd stapper en vlucht, cameratoezicht helpt bij opsporing

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 28-jarige man uit Lelystad is in de nacht van zaterdag op zondag in de binnenstad aangehouden vanwege het gooien van een glas. Dat meldt de politie op sociale media.

“In een horecagelegenheid aan de Grote Markt bevonden zich vier mannen die zich vervelend gedroegen”, schrijft de politie. “Door de beveiliging zijn deze heren op straat gezet. Eenmaal buiten gooit één van de mannen een glas tegen het hoofd van een andere stapper. De dader vlucht daarop weg.” Toch kan hij al snel in de kraag worden gegrepen. “Via cameratoezicht hadden we een goed beeld op de situatie, en konden de verdachte vervolgens al snel traceren. Even verderop hebben we deze persoon aan kunnen houden.”

De man is overgebracht naar het politiebureau, waar hij zondag verhoord zal worden.