Makers FC Groningen-podcast vieren vijfde seizoen met ‘helse tocht’ naar Leeuwarden voor het goede doel

Wouter Holsappel (l), Maarten Siepel (m) en Thijs Faber (r), de makers van 'Kon Veel Minder de Podcast'

Begin dit jaar vierden de makers van ‘Kon Veel Minder de Podcast’ hun tweehonderdste aflevering met een live-programma in het Forum. Voor het vijfjarig bestaan van de podcast gooien de makers het over een andere boeg: een ‘helse tocht’ van 56 kilometer voor het goede doel.

Volgende week zaterdag (28 oktober) beginnen twee van de podcastmakers (Thijs Faber en Maarten Siepel) aan hun wandeltocht vanaf de Grote Markt. Het duo hoopt een dag later, na een wandeling van 56 kilometer, uit te komen bij het station van Cambuur in Leeuwarden. FC Groningen speelt dan een uitwedstrijd tegen de club uit de Friese hoofdstad.

De wandeltocht is niet alleen een actie rond het vijfjarig bestaan van de podcast. Aan de wandeling is een inzamelingsactie gekoppeld voor de ‘Stichting Laat Ons Weer Eens Samen Juichen’. Deze stichting werd in 2020 opgericht door FC Groningen en supporters, met als doel het verstrekken van seizoenkaarten van de Groningse club aan gezinnen onder de armoedegrens.

“Ter ere van ons vijfjarig bestaan lijkt het ons mooi om ons platform te gebruiken voor het goede doel”, aldus de makers van KVN. “Daarom gaan wij deze uitdaging aan.” De makers hopen 5.600 euro (honderd euro per kilometer) op te halen met hun jubileumwandeling. Wie een bijdrage wil doen aan de actie, kan hier doneren.