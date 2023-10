Makers FC Groningen-podcast bereiken Buitenpost: “Zwaarste deel van de tocht moet nog komen”

Thijs Faber (l) en Maarten Siepel bij de start zaterdagmiddag op de Grote Markt. Foto: eigen foto

Thijs Faber en Maarten Siepel van ‘Kon Veel Minder de Podcast’ hebben Buitenpost bereikt. Dit weekend lopen de twee podcastmakers voor het goede doel van Groningen naar Leeuwarden.

Hoi Maarten! Hoe gaat het?

“Eigenlijk gaat het heel goed. We zijn net over de helft. We hebben inmiddels 28 kilometer afgelegd. We zitten nu in Buitenpost aan een maaltijd Chinees, en we zijn even aan het uitrusten. En wat ik zeg, met mij gaat het goed, met Thijs gaat het mentaal iets minder, maar ik verwacht dat dit wel helemaal goed gaat komen.”

Jullie zijn vanmiddag om 12.00 uur gestart. Hoe ging dat?

“De start vond plaats op de Grote Markt. En dat was heel mooi. De voorzitter van de ‘Stichting Laat Ons Weer Eens Samen Juichen’ was bij het startschot aanwezig om ons succes te wensen en om ons te bedanken wat we allemaal doen. Ook kregen we een tasje uitgereikt met daarin bijvoorbeeld blarenpleisters. We hebben de pleisters gelukkig nog niet hoeven te gebruiken, en hopelijk blijft dat ook zo.”

Jullie lopen voor het goede doel. Kun je daar iets meer over vertellen?

“De stichting is drie jaar geleden opgericht door FC Groningen en supporters met als doel om seizoenkaarten van de FC te kunnen geven aan gezinnen die het niet zo breed hebben. Onze podcast, die over FC Groningen gaat, bestaat vijf jaar. En toen hebben we deze actie bedacht. Morgen speelt FC Groningen in Leeuwarden tegen Cambuur. Daarom lopen we naar de Friese hoofdstad, waarbij we hopen dat we zoveel mogelijk geld inzamelen en dus heel veel mensen blij kunnen maken. En weet je. Zo’n actie is ook super leuk. Op sportief vlak hebben we de afgelopen tijd al heel wat zure appels moeten opeten. Lichtpuntjes zijn ook belangrijk. En soms kun je zelf lichtpuntjes maken.”

Het doel hebben jullie gesteld op 5.600 euro, maar dat is nogal uit de hand gelopen hè?

“De afstand is 56 kilometer. Dus we dachten, honderd euro per kilometer. Daarom hadden we het doel op 5.600 euro gesteld. Maar je hebt gelijk. Inmiddels hebben we al ruim 7.200 euro opgehaald. Het doel behaalden we gisteren, maar het afgelopen etmaal is het doorgegaan. En de komende uren kan er ook nog gedoneerd worden. Het zou toch geweldig zijn als we de 7.500 euro kunnen behalen?”

Terug naar vanmiddag. Jullie beginnen met lopen, waarbij jullie eigenlijk globaal de spoorlijn naar Leeuwarden volgen. Hoe gaat zoiets?

“Door de aandacht in de media weten veel mensen van deze actie. Dus onderweg hebben we verschillende aanmoedigingen gekregen. Bij Zuidhorn stond de voorzitter van de supportersvereniging van de FC op ons te wachten met een tasje met drinken en wat lekkers er in. Dat was een leuke verrassing en daar waren we erg blij mee. En op die manier heb je toch een beetje het gevoel dat je richting Leeuwarden gedragen wordt. Ook online. Via sociale media houden we de volgers op de hoogte. En daar komen ook veel reacties binnen.”

Op dit moment dus in Buitenpost. Zuidhorn en Grijpskerk liggen achter jullie, De Westereen en Feanwâlden verschijnen aan de horizon …

“Het moeilijkste deel van de tocht gaat nu komen. Ik heb een FC Groningen-shirtje aan, maar die ga ik straks veiligheidshalve maar even uittrekken, haha. We zijn van plan om vanavond tot 02.00 uur door te gaan lopen. Dan gaan we waarschijnlijk met de auto terug naar Buitenpost, om daar de nacht door te brengen. De verwachting is dat het komende nacht flink gaat regenen. En op zich is zo’n pauze ook wel fijn. Anders zouden we veel te vroeg gaan finishen in Leeuwarden.”

De zwaarste kilometers moeten nog komen. Daarbij doel je waarschijnlijk ook op de nacht …

“Absoluut. En ook de route. Het is niet een rechte weg, maar het zijn flink wat bochten. Een rechte lijn was makkelijker geweest. Maar ik verwacht dat het helemaal goed gaat komen. En uiteindelijk hopen we dus morgen voor 12.15 uur te finishen bij het Cambuurstadion in Leeuwarden. Het is wel fijn dat ze het nieuwe stadion nog niet in gebruik hebben genomen, anders hadden we wat kilometers verder moeten lopen.”

Wie een bijdrage wil doen kan op deze pagina een donatie doen.