Maandag zon en bewolking, komende dagen rustig herfstweer met kans op een bui

Het is de komende dagen rustig herfstweer. De zon laat zich zien, maar zo nu en dan valt er ook een buitje.

Maandag begint de dag met de kans op mist, maar al snel laat de zon zich zien. In de middag kan er wat bewolking ontstaan. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen wordt het 14 graden. In de nacht van maandag op dinsdag is het bewolkt en kan er een buitje vallen. Het koelt af naar zo’n 10 graden.

Dinsdag is er eerst ook kans op wat regen. De bewolking overheerst, en verspreid over de dag valt er een bui. Het wordt 13 graden.

Op woensdag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog en het wordt 14 graden.