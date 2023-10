“Maandag veel bewolking, op dinsdag kans op wat regen”

De komende dagen is er zo nu en dan kans op wat regen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijven de temperaturen voorlopig, voor de tijd van het jaar, aangenaam.

“Maandag is er veel bewolking met hier en daar een opklaring”, vertelt Kamphuis. “Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 21 graden, bij een zwakke of matige zuidwestenwind, kracht 2 tot 3. In de nacht van maandag op dinsdag ligt de minimumtemperatuur rond de 15 graden.

Op dinsdag is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen of enkele buitjes. In de loop van de middag verdwijnt de neerslag. Het wordt 19 graden bij een matige noordwestenwind, kracht 4.

Woensdag blijft het droog. Het is half tot zwaar bewolkt bij een middagtemperatuur rond de 17 graden. De zuidwestenwind is matig, rond windkracht 4. Donderdag zijn de veranderingen klein, vrijdag neemt de kans op een bui weer toe. Aan de temperatuur verandert weinig. Het weekend lijkt vrij rustig te verlopen. Er is veel bewolking, de zon schijnt af en toe en vaak is het droog bij een graad of 18 als middagtemperatuur.”

