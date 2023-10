“Maandag veel bewolking, in de tweede helft van de week een stevige wind”

Foto: Joris van Tweel

Echt herfst wordt het voorlopig nog niet. Wel gaat volgens OOG-weerman Johan Kamphuis de wind aan het einde van de week aanhalen, maar de temperaturen blijven aangenaam.

“Maandag is er veel bewolking met vooral in de ochtend kans op een buitje”, vertelt Kamphuis. “In de middag kan de zon hier en daar even doorbreken. Het wordt 18 of 19 graden bij een zwakke of matige wind uit het noordwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht van maandag op dinsdag minimumtemperaturen rond de 15 graden. Op dinsdag is er veel bewolking, maar schijnt ook af en toe de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt ongeveer 20 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3.”

“Woensdag is er veel bewolking en gaan er in de loop van de middag vanuit het noordwesten een paar buien vallen. Het wordt 18 of 19 graden. Donderdag wordt het met af en toe zon 18 of 19 graden, en vrijdag gaat het regenen. Het blijft vrij mild bij 17 of 18 graden. Wel trekt de zuidwestenwind stevig aan. Tijdens het weekend gaan de temperaturen een paar graden naar benden, en is er naast af en toe zon kans op een bui. Verder steekt er een stevige westelijke wind op.”

