“Maandag veel bewolking en af en toe wat zon, later in de week harde wind en regen”

Foto: Joris van Tweel

Het wordt de komende dagen volop herfst. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis valt er regelmatig regen en waait er een stevige wind.

“Maandag is er veel bewolking met eerst af en toe zon”, vertelt Kamphuis. “Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 14 graden. De zuidwestenwind is zwak of matig, en draait gedurende de dag naar het zuiden. Komende avond, en in de nacht van maandag op dinsdag, volgen enkele stevige buien. Op dinsdag is er af en toe zon en valt er een enkele bui. Het wordt 11 graden bij een zwakke of matige noordoostenwind, windkracht 2 of 3.”

“Woensdag blijft het tot in de namiddag droog en zien we af en toe een waterig zonnetje. Het wordt 14 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind, windkracht 4. Donderdag houdt het zachte weer aan. Het wordt 14 graden en er waait een vrij krachtige zuidoostenwind, windkracht 5. Verder is er veel bewolking en valt er af en toe regen. Vrijdag zijn er droge momenten, maar liggen regenstoringen in de buurt zodat het niet stabiel is. Ondanks af en toe zon is het met 10 of 11 graden weer wat minder zacht. De zuidenwind is matig, windkracht 3 tot 4.”

“Tijdens het weekend blijft het wisselvallig weer. Op beide dagen valt er regen en bij soms een forse zuidelijke wind wordt het rond de 11 of 12 graden.”