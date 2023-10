“Maandag af en toe zon en kans op buien, aan het eind van de week mogelijk waterkoud”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Een spannende situatie op de weerkaarten. Komende dagen krijgen we te maken met kou in het noorden, en warmte boven Frankrijk. OOG-weerman Johan Kamphuis durft nog niet te zeggen welke kant het op gaat, maar de tweede helft van de week gaat mogelijk waterkoud verlopen.

“Maandag is er veel bewolking, schijnt af en toe de zon, en vallen er enkele buien of buitjes”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 12 graden bij een zwakke zuidwestenwind, windkracht 2 of 3. In de nacht van maandag op dinsdag zijn er een paar opklaringen en liggen de minimumtemperaturen rond de 6 of 7 graden. Op dinsdag is er meer ruimte voor de zon, en blijft het droog. Het wordt 12 of 13 graden, en in de nacht is het rustig en helder. Verder is het fris met minima rond 2 tot 4 graden, met op beschutte plaatsen kans op een graadje grondvorst en een mistbank.”

Koude en warme lucht

“Woensdag is er eerst zon, en neemt de bewolking in de middag toe. Ook trekt de zuidoostenwind aan naar windkracht 4. In de avond, en in de nacht van woensdag op donderdag, volgt er regen. Vanaf donderdag ontstaat er een strijd tussen een hogedrukgebied boven Scandinavië, gevuld met koude lucht, en een warmbloedige depressie boven Frankrijk. Wie deze strijd gaat winnen is vooralsnog onduidelijk. Donderdag lijkt zachte lucht onder aanvoering van een stevige oostenwind op te rukken tot het zuiden van het land, maar het is de vraag of het ook onze omgeving weet te bereiken. Wij kunnen rekening houden met temperaturen rond een magere 8 tot 10 graden, terwijl het zuidelijk van de grote rivieren 16 tot 18 graden kan worden. Verder is er kans op regen.”

“Warm water regenen of een vlokje smeltende sneeuw?”

“Ook het vervolg is vooralsnog onzeker. Mogelijk houdt de koude lucht, onder regie van het Scandinavische bolwerk van hogedruk, nog één of twee dagen stand, en blijft het bij ons waterkoud, met zo nu en dan regen als fronten vanuit het zuiden op ons gebied worden afgevuurd. Daarbij steekt er een forse oostenwind op. Er is dus ook een kans dat de zachte lucht eerder terrein wint, maar dat scenario is op dit moment het minst waarschijnlijk. Het kan rond vrijdag of zaterdag warm water regenen, maar er zou een vlokje smeltende sneeuw kunnen vallen. Zo dicht liggen de zachte en koude luchtmassa’s bij elkaar: wordt vervolgd.”

