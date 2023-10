Lycurgus wint in eerste competitiewedstrijd wél van Dynamo

Samen Lycurgus heeft zijn eerste competitiewedstrijd van het nieuwe volleybalseizoen gewonnen. De Groningers waren zondagmiddag in Apeldoorn te sterk voor Draisma Dynamo: 1-3.

Een week geleden verloor Lycurgus nog van Dynamo in de strijd om de Supercup. Nu was Dynamo alleen in de eerste set de bovenliggende partij: 25-22. In de daaropvolgende drie sets waren de Groningers beter. De sets eindigden in 19-25, 17-25 en 21-25.

Behalve Lycurgus pakten ook Active Living Orion, Sliedrecht Sport, Simplex SSS en Numidia VC Limax de volle 3 wedstrijdpunten.