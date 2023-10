Lijst Sterk reageert verbijsterd op verhoging rentepercentage studenten

Groninger studentenbelangenorganisatie Lijst Sterk reageert verbijsterd op de verhoging van het rentepercentage voor de studiefinanciering. De rente wordt vanaf 2024 meer dan vijf maal zo hoog.

Maandagavond maakte de regering bekend dat per 1 januari 2024 de rente vijf maal zo hoog wordt. Dit omdat het rijk ook meer rente moet gaan betalen op leningen en staatsobligaties. De rente is nu nog 0,46 procent, maar vanaf volgend jaar stijgt deze naar 2,56 procent. Op een studieschuld van twintigduizend euro betaalt een student nu nog 92 euro rente per jaar. Vanaf volgend jaar wordt dat 512 euro.

Studentenbelangenorganisatie Lijst Sterk laat weten geschokt te zijn over de verhoging: ‘Je studieschuld afbetalen wordt op deze manier onmogelijk’, laat voorzitter Esmee Masson weten.

Masson maakt zich zorgen over studenten met een hoge schuld: ‘Als je later duizend euro rente per jaar betaalt en duizend euro per jaar aflost, ben je nog heel lang bezig voordat je van je schuld af bent. Ooit is studenten beloofd dat er geen rente op studieleningen komt, maar daar blijkt niks van waar.’

Daarom pleit Lijst Sterk, net als veel andere organisaties, voor een renteplafond op studieleningen: ‘Dan zitten studenten niet elk jaar met onzekerheid over de hoogte van de rente.’