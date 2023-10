Lichte aardbeving bij Eppenhuizen

Bij Eppenhuizen heeft maandagavond rond 19.30 uur een lichte aardbeving plaatsgevonden.

De beving had een sterkte van 0.5 op de schaal van Richter en vond plaats op een diepte van ongeveer 3 kilometer. Het gaat om een geïnduceerde beving en dat betekent dat deze is veroorzaakt door de gaswinning in het gebied.

Het epicentrum van de aardbeving lag op precies dezelfde plek waar halverwege vorige maand twee aanzienlijke bevingen plaatsvonden. Toen trilde de aarde hier met een kracht van 1.9 en 2.0 op de schaal van Richter.