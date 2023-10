Lichtbak City Hotel Gedempte Kattendiep vat vlam

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Er heeft zondagavond korte tijd brand gewoed in een lichtbak van het City Hotel aan het Gedempte Kattendiep. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 19.15 uur bij de hulpdiensten binnen. Omdat er gesproken werd over een gebouwbrand werden er direct twee tankautospuiten en een hoogwerker naar de locatie gestuurd. “Er is brand ontstaan in de lichtbak die de naam van het City Hotel laten zien”, vertelt Ten Cate. “De brand is geblust met behulp van de hoogwerker. Brandweerlieden zijn omhoog gegaan, waar ze het vuur geblust hebben met een poederblusser.” Er werd voor een poederblusser gekozen omdat elektrabranden het beste met dit middel bedwongen kunnen worden.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Vanwege de brand was het Gedempte Kattendiep enige tijd voor het verkeer afgesloten.