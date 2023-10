Lezing over Groninger vrouwen

Aletta Jacobs

Historici Sanne Meijer en Iris van den Brand geven vrijdag 20 oktober een lezing over Groningse vrouwen in het FNV Vakbondshuis aan de Hereweg. Het duo schreef samen het boek ‘Vraauwlu’ over bekende en onbekende Groninger vrouwen in de geschiedenis.

Iris van den Brand (1994) en Sanne Meijer (1993) zijn jonge historici. Ze publiceerden al eerder artikelen over historische onderwerpen. Vrauuwlu gaat over vrouwen uit Groningen die pionierden in de muziek, de wetenschap, de kunst, de politiek of het activisme. Het boek bevat verschillende wandel- en fietsroutes langs locaties die een belangrijke rol speelden in het leven van Groninger vrouwen. Voorbeelden van vrouwen die in het boek aan bod komen zijn Cato Pekelharing-Doijer, Annette Versluys-Poelman en Aletta Jacobs.

De lezing vindt plaats tijdens een bijeenkomst van het FNV Vrouwennetwerk Noord. Op hun website schrijft de organisatie dat er ook verschillende vrouwelijke politici aanwezig zullen zijn. Ontvangst is om 16:00 uur, de lezing begint om 16:30 uur.