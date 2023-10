Lefier verduurzaamt komende vier jaar zes- tot zevenduizend huurwoningen

foto: André Huitenga

Om in 2029 geen woningen meer met te hebben met een E, F of G-energielabel wil woningcorporatie Lefier de komende vier jaar zeker zo’n zesduizend woningen renoveren.

Woensdag zetten Lefier en vier bouwbedrijven handtekeningen voor de verduurzamingsopgave. De verduurzamingswerkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van vloer-, dak-, en/of muurisolatie. Ook wordt er isolatieglas geplaatst als dat nog niet aanwezig is en indien nodig worden er aanpassingen aan de installaties gedaan.

Lefier brengt, aldus de corporatie, voor de verbetering van het energielabel geen huurverhoging in rekening. Ook krijgen huurders de keuze om zonnepanelen te laten plaatsen. Waar mogelijk combineert Lefier de verduurzaming met planmatig onderhoud zoals schilderwerkzaamheden, herstel van voegwerk en werkzaamheden aan het dak. Indien nodig worden keukens, badkamers en toiletten vervangen.

‘De opgave om voor 2029 zo’n zes- tot zevenduizend woningen te verduurzamen is een forse uitdaging, ‘zegt Jan Willem Stevens, manager Assetmanagement & Investeringen van Lefier. ‘Enkele jaren geleden hebben we de samenwerking gezocht met vaste partners om in bouwstromen onze verduurzamingsopgave in te richten. We kunnen met deze partners de verduurzamingsopgave nu opschalen naar 1.500 woningen per jaar. Gezamenlijk maken we een planning om de komende vier jaar ons doel te bereiken. In ons reguliere bezit hebben we in 2029 geen sociale huurwoningen meer in onze portefeuille met een E-, F- of G-energielabel.’

Stevens doet wel een kleine winstwaarschuwing: ‘We begrijpen dat huurders zo snel mogelijk een energiezuinige woning willen,’ besluit Stevens, ‘maar we vragen bewoners die nog niet aan de beurt zijn om geduld te hebben. Samen met onze bouwpartners plannen we zo efficiënt mogelijk om zo snel als kan onze huurders tegemoet te komen.’