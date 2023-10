Le Petit Théâtre gaat door met jazzavonden in Machinefabriek: “Ik wil toffe dingen doen”

Le Petit Théâtre moest vorige maand de deuren noodgedwongen sluiten. Eigenaar Sharon Doelwijt is echter niet bij de pakken neer gaan zitten. Twee keer in de maand worden er nu jazzavonden gehouden in de Machinefabriek aan de Bloemstraat.

“De komende tijd doe ik het rustig aan”, vertelt Doelwijt. “Wat er de afgelopen periode is gebeurd, is mij niet in de koude kleren gaan zitten. Vooral de manier waarop het is gegaan. Maar waar deuren sluiten, gaan andere deuren weer open. Toen ik het Regulateurshuis aan het leeghalen was, kwam de uitbater van de Machinefabriek bij mij met de vraag of hij ook wat spullen mocht overnemen. En gedurende dat gesprek kwam de vraag waarom ik eigenlijk niet bij hun ging programmeren. Zo is het begonnen.”

“Ik ben niet failliet”

En daarom worden nu op de eerste zaterdag en de derde donderdag van de maand, jazzavonden gehouden in de Machinefabriek. “De afgelopen periode heb ik van verschillende mensen de opmerking gekregen dat ze het jammer vinden dat Le Petit Théâtre failliet is. Maar ik ben helemaal niet failliet. Ik moest alleen het gebouw verlaten. Le Petit Théâtre leeft nog, alleen zijn we een instituut zonder podium. En of ik ook weer een podium wil … daar moet ik de komende tijd over nadenken. Maar ik ben heel blij met deze constructie, zodat we de jazzmuziek in Groningen toch levend kunnen houden.”

“Bekende en minder bekende jazz musici”

Het programma komende zaterdag begint om 20.00 uur. “Het vindt plaats in het restaurantgedeelte. Mensen kunnen van tevoren eten in restaurant Yhami Yhami. Dit is niet verplicht. Het restaurant wordt gerund door een Syrische meneer, die gerechten uit zijn thuisland presenteert. Mensen die hier willen eten moeten wel reserveren. Om 20.00 uur begint dan Stories & Jazz waarbij bekende en minder bekende jazz musici aantreden.”

‘Stories & Jazz’

Komende zaterdag treden Robert Bosscher, Harry van der Laan en Marco Kerver aan, op piano, contrabas, saxofoon. “Het is een uniek concept. Artiesten treden op zonder eerder gerepeteerd te hebben. Het zijn dus gelegenheidsbands, waarbij door het toeval hopelijk de mooiste dingen naar boven zullen komen. Het publiek kan gedurende de sessie ook vragen stellen. Daarom ook de naam ‘Stories & Jazz’. Ik heb er ontzettend veel zin in, en ik hoop op veel belangstelling. Weet je, dit vind ik mooi. Ik vind het mooi om toffe dingen te organiseren.”

De entreekosten bedragen 10 euro. Kaartjes kunnen gereserveerd worden op deze website.

Le Petit Théâtre

Doelwijt zat met Le Petit Théâtre de afgelopen jaren in het Regulateurshuis. De kosten konden niet langer worden opgebracht, waarbij gesprekken met verschillende organisaties tot niets leidden. De geldproblemen ontstonden in het voorjaar van 2020 toen vanwege de coronacrisis de deuren noodgedwongen gesloten moesten blijven. Ondertussen liepen de kosten wel door. Het pand is momenteel in beheer van leegstandorganisatie CareX.