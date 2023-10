Late goal kost GVAV zege, Forward gelijk, Stadspark verliest

Stadspark verloor thuis van Stadskanaal (Foto Martijn Minnema)

In de eerste klasse J speelde GVAV Rapiditas gelijk. Een klasse lager bleef ook Forward steken op een gelijkspel en verloor Stadspark. In de derde klasse leed Groninger Boys zijn eerste puntverlies.

Groen Geel bleef in de vijfde klasse zonder puntverlies.

In de eerste klasse J was GVAV Rapiditas op weg naar zijn tweede zege. Kort voor tijd stond GVAV bij VKW met 0-1 voor door een treffer van Patrick Venema in de eerste helft. VKW kwam echter nog langszij, Matthijs Verheul scoorde de 1-1. GVAV staat zesde met 5 uit 4.

Stadspark-Stadskanaal (1-0) 1-2

Stadspark bleef ondanks een goeie eerste helft met lege handen achter. Voor rust had Stadspark de beste en meeste kansen. Dat het tot de 43′ minuut 0-0 stond was een wonder want beide clubs kregen voldoende kansen en mogelijkheden. Cedwin Tel had Stadspark na een kwartier op 1-0 moeten zetten nadat hij de paal raakte en in de rebound een grote kans voorlangs schoot. Na een half uur had Tel pech dat zijn inzet na een snelle counter van de lijn gehaald kon worden. Grootste kans voor de gasten was vijf minuten voor rust toen keeper Emiel Miedema bij een 1 tegen 1 met een Stadskanaal aanvaller Stadspark behoedde voor de 0-1. In de 43′ minuut viel de 1-0, Cedwin Tel kwam vrij voor de keeper en liet die met een mooie lob kansloos. In de laatste seconden van de 3 minuten blessuretijd had Stadspark een 2 tegen 1 situatie beter uit moeten spelen, dan was het zelfs met 2-0 gaan rusten.

Na rust was het een ander verhaal. Stadskanaal kwam scherper uit de kleedkamer en nadat al een paar goeie kansen gemist waren was het in de 53′ minuut wel raak. Sten Vos schoot via de onderkant lat de 1-1 binnen. In de 61′ minuut kreeg Stadskanaal een terechte strafschop, Maik Tolner benutte hem, 1-2. Stadspark haalde het niveau van voor rust niet meer en wist te weinig te creëren om Stadskanaal in de problemen te brengen. Met een daverende knal op de onderkant lat was Stadskanaal nog het dichtst bij een goal.

Stadspark blijft op 1 punt staan, na vier wedstrijden staan ze op plek 11 (van de 13).

Forward is subtopper en liep in en tegen Oldeholtpade binnen een half uur een 2-0 achterstand op. Nog voor rust was die schade hersteld, Jesse Goeree en Max Oogink zorgden er voor dat Forward met 2-2 ging rusten. Het bleek tevens de eindstand. Forward staat nu zevende, maar heeft maar 1 punt minder dan nummer twee Sellingen.

3B

In de derde klasse leed Groninger Boys zijn eerste puntverlies, bij Muntendam werd met 4-1 verloren. Groninger Boys kwam nog wel op 0-1, maar keek bij rust al tegen een 2-1 achterstand aan. Het kost Groninger Boys de koppositie, ze staan nu op 1 punt van Peize op plek twee.

Engelbert boekte zijn tweede seizoenszege door bij hekkensluiter Westerwolde met 0-3 te winnen en staat met 6 uit 4 op plek 10.

5C

Groen Geel bleef foutloos door thuis met 3-1 van Wedde te winnen. Na een 2-0 voorsprong werd het nog spannend toen Wedde de 2-1 maakte, maar halverwege de tweede helft besliste Henk Jan Schoonbeek het duel door er 3-1 van te maken.