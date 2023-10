Lagere studierente voor ‘pechstudenten’, maar (nog) geen nul procent: ‘Laten ons niet wegwuiven met halve moties’

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de rente op de studieschuld omlaag gaat voor studenten die onder het leenstelsel vielen. Maar met hoeveel de rente naar beneden gaat, is nog niet duidelijk.

In het debat omtrent de rente op de studieschuld werden donderdag twee nieuwe voorstellen gedaan. De Kamer nam een motie aan van GroenLinks/PvdA en ChristenUnie om de rente op studieleningen van de pechgeneratie voor komend jaar te bevriezen op het niveau van dit jaar. Het geld zou moeten komen uit een aangenomen amendement van Pieter Omtzigt, waarin geld uit een soberdere belastingregeling voor expats wordt gebruikt om de rente te verlagen. D66 en SP wilden de rente op de studieschuld terugschroeven naar nul procent, maar deze motie werd afgewezen.

De Groninger Studentenbond was woensdag bij een protestactie in Den Haag, waar actie werd gevoerd om de rente terug te schroeven naar nul procent. “We zijn heel blij dat het protest zo snel reactie heeft gekregen in de Tweede Kamer, maar we laten ons niet wegwuiven met halve moties”, aldus Jitske Wielers van de Groninger Studentenbond (GSb). “We hebben geprotesteerd voor een rente van nul procent, zoals studenten onder het leenstelsel is beloofd en we zullen blijven actievoeren, totdat we fatsoenlijk zijn gecompenseerd.”