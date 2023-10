Laatste Suikermarkt van het seizoen zondag op Suikerunieterrein

Foto: Niels Knelis Meijer

Op het voormalige Suikerunieterrein vindt zondag 22 oktober de laatste Suikermarkt van dit seizoen plaats. Volgens de organisatie belooft het een bijzondere editie te worden.

“Aan elke editie koppelen we een thema”, vertelt Maartje van de organisatie. “Deze editie wordt de ‘Indian Summer’. En we zijn erg blij, want de markt zal een flink stuk groter zijn dan vorig jaar. Er zal weer van alles te vinden zijn. Er zal veel vintage en preloved-kleding zijn, maar ook meubeltjes, vinyl, sieraden, schoolplaten, posters, interieurdecoratie en nog veel meer.”

Ook creatieve standhouders en kunstenaars zijn aanwezig die hun zelfgemaakte producten aanbieden: “Je moet dan bijvoorbeeld denken aan zelf ontworpen kaartjes, zelfgemaakte sieraden en mooie kunstwerken.” De markt zal bestaan uit zo’n honderd kraampjes. “Onderdeel daarvan zijn ook de foodstands waar je te kust en te keur kunt. Van Indonesische barbecue tot biologische hamburgers en van wraps en broodjes tot puntzakken patat en pizza’s uit de houtgestookte oven van EM2. Het drinken wordt verzorgd door het team van EM2.”

De markt wordt aangekleed met muziek van DJ Ben, die 60’s, 70’s en 80’s gaat draaien. Kinderen kunnen zich vermaken met schmink, flipperen en slijm maken. De deuren van de markt zijn zondag open van 11.00 tot 17.00 uur. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen, de entree voor volwassen bedraagt 3,50 euro.