Foto: Patrick Wind, 112Groningen.nl

De Groningse brandweer rukte maandagavond uit om wel een hele bijzondere reden. Een klant zat nog vast in een restaurant aan de Grote Markt, terwijl het al dicht was.



De man was de laatste klant en was bovenin het pand gaan zitten, meldt 112Groningen.nl.Toen de lampen uit gingen en iedereen was vertrokken bleef de man alleen over in het pand.

De man belde de hulpdiensten om hem te bevrijden. De eigenaar kon uiteindelijk de deur openen en de man bevrijden.