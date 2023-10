Kunstenaars zien kunst op saaie parkeerautomaten helemaal zitten: “Je kunt de hele buurt er bij betrekken”

Graffitikunstenaar Elroy Gramsbergen (r) aan het werk samen met Quinten van Duuren (m) en Sebastiaan Baar (l). Foto: Sebastiaan Scheffer

Dat de gemeente onderzoek gaat doen of parkeerautomaten in de gemeente opgevrolijkt kunnen worden met kunst, wordt omarmd door kunstenaars. Kunstenaar Quinten van Duuren uit Ten Boer ziet mogelijkheden om straten te verfraaien, waar de buurt ook bij betrokken kan worden.

Hoi Quinten! Vorige week liet de wethouder weten dat hier onderzoek naar gedaan gaat worden. Hoe kijk jij tegen het idee aan?

“Ik denk dat het een heel mooi idee is. We hebben het over automaten die best wel groot zijn, een grijze kleur hebben, en daarmee nou niet echt heel mooi zijn om te zien. Als je daar kunst op aan gaat brengen, dan zorgt dat voor een stuk verfraaiing. En eigenlijk is het wel grappig. Afgelopen voorjaar hebben we met een groep kunstenaars een voorstel ingediend in de gemeente of we papier- en glascontainers in de wijk Beijum ook mochten gaan verfraaien. Dit werd toen afgewezen, omdat de gemeente vindt dat de containers dezelfde kleuren moeten houden.”

Is het lastig om kunst op een parkeerautomaat aan te brengen?

“Ik denk dat de objecten zich er ideaal voor lenen. Het zou met kwast kunnen, maar misschien is een stenciltechniek nog wel mooier. Bij deze techniek is er een sjabloon gemaakt van materiaal dat inkt doorlaat, waarmee je afdrukken kunt maken. Je kunt daar hele mooie dingen mee maken. Je zou bijvoorbeeld de Martinitoren op de automaten aan kunnen brengen, of beeldbepalende Groningse gebouwen. Of bloemen of andere tafereeltjes. Het grote voordeel is dat door deze opdrukken de automaten ook echt op gaan vallen. Het komt nu regelmatig voor dat ik ontzettend loop te zoeken naar een automaat. Het grijze valt niet zo op.”

In Amsterdam is het al praktijk geworden. Hoe zou jij het in Groningen inrichten, als jij het zou mogen bepalen?

“Dit is een heel mooi voorbeeld waarbij community-art kan werken. Laat een straat, of wijk, meedenken wat er op de automaten moet komen. En laat vervolgens lokale kunstenaars dit uitvoeren. Ik zou het wel willen doen, en dat geldt ook voor collega-kunstenaars, waarmee ik hier over heb gesproken. Maar je kunt ook studenten van Minerva en het Noorderpoort betrekken bij de uitvoering.”

Een project waarbij je het samen oppakt dus?

“Ja, dat is ontzettend leuk. Zulke projecten gebeuren in het land al vaker. Door een buurt mee te laten denken in het proces, breng je mensen in contact met elkaar. Ik zag afgelopen week toevallig een campagnefilmpje op televisie waarbij er aandacht werd gevraagd voor eenzaamheid. Dit kan eenzaamheid doorbreken. Als je mensen motiveert en uitnodigt om te participeren, ontstaan er contacten. Maar er ontstaat ook trotsheid. Als een buurt iets moois bedenkt, dat er bijvoorbeeld bloemsoorten op de automaten moeten komen, dan zal men daar trots op zijn. Men zal het gaan onderhouden en in de gaten gaan houden.”

Dus eigenlijk zeg je dat dit project alles in zich heeft om de stad letterlijk en figuurlijk mooier te maken …

“Ja! De grijze automaten maak je mooier, maar ook de buurt breng je dichter bij elkaar. En dan wordt het dus een project dat veel verder gaat dan alleen kunst. Je hebt het dan over een kettingreactie.”

Moet het stoppen bij de parkeerautomaten? De gemeente bestaat ook uit verschillende dorpen, waar ze misschien zoiets ook wel heel mooi zouden vinden …

“Je zou dit ook kunnen doen met papier- en glascontainers. In Ten Boer heb je bijvoorbeeld geen parkeerautomaten omdat er daar geen betaald parkeren geldt. Maar zo’n proces zou je in principe in elk dorp, in elke wijk, van de grond kunnen krijgen. Je kunt een straat echt mooier maken. En dat verdienen straten ook. Ik rijd regelmatig door de stad, en regelmatig gaat in mijn hoofd de creativiteit los. Er zijn zoveel mogelijkheden. En nogmaals, en misschien hoor je het aan mij, ik ben hier zeker voor te porren. Als de gemeente met mij in gesprek wil, dan mogen ze altijd contact met mij opnemen.”

Quinten van Duuren

De 23-jarige Van Duuren heeft de afgelopen jaren diverse kunstwerken in Groningen gemaakt. Onder andere een deel van de muurschildering op Backbone aan de Travertijnstraat is door hem gemaakt. Ook werkte hij mee aan het kunstwerk in een tunnel onder de A28 bij Haren, en aan een muurschildering die aangebracht werd bij zwembad Hoogkerk. Dit jaar is hij actief voor Writer’s Block, dat verschillende Streetart Festivals in het Noorden organiseert.