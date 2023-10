Kringloopwinkels in het zonnetje op Nationale Kringloopdag: “Vorig jaar 156 miljoen kilo CO2 bespaard”

Kringloopwinkels openen zaterdag de deuren op de Nationale Kringloopdag. Zowel bij Kringloop+ als Goudgoed in de stad vinden er extra activiteiten plaats.

De Nationale Kringloopdag is een landelijk initiatief van branchevereniging Kringloop Nederland. “Wat we op deze dag doen, is dat alle winkels, die het Keurmerk Kringloop Nederland dragen, de handen ineenslaan, en samen hun positieve impact laten zien”, laat de organisatie weten. “Verspreid over het land zijn er 238 winkels. En die maken het verschil. Wist je dat door onze activiteiten er vorig jaar 156 miljoen kilo CO2 is bespaard? Dat staat gelijk aan de uitstoot van 38.903 keer de aarde rondrijden met een benzineauto. Iedereen kan de kringloopwinkels helpen. Door niet spullen weg te gooien, maar naar de kringloopwinkels te brengen, belast je niet het milieu.”

Landelijk werken er ongeveer 17.500 mensen in de kringloopwinkels, waarbij sommigen een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Groningen heeft twee kringloopwinkels: Kringloop+ en Goudgoed. Bij Goudgoed aan de Protonstraat en aan het Damsterdiep krijg je zaterdag bij de inlevering van een mok twintig procent korting op een artikel naar keuze. Bij Kringloop+ aan de Diamantlaan maken ze er helemaal een feestje van. Koffie, thee en lekkere hapjes staan klaar, er wordt twintig procent korting gegeven op alles uit de winkel, en boeken, cd’s, dvd’s en kleding gaan voor 1 euro de deur uit.

