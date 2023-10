Kringloopwinkel zit in de lift: “Het is bizar, de duurzaamheidsgedachte is hot”

Kringloopwinkels stonden zaterdag in de schijnwerpers op de Nationale Kringloopdag. Directeur Erwin Sturing van Kringloop+ aan de Diamantlaan kijkt tevreden terug.

Hoi Erwin! Hoe is het gisteren gegaan?

“Het was een daverend succes. Ik zal je eerlijk vertellen dat ik op deze zondag echt even aan het bijkomen ben. De belangstelling was overweldigend. We deden gisteren om 10.00 uur de deuren open. Rond 10.15 uur stuurde ik een foto in de app naar de collega’s, van het aantal fietsen die toen al voor ons pand stonden. Het was echt zwart van de mensen. Er was veel aandacht, en mensen vonden deze actiedag ook echt leuk.”

Hoe gaat het met de kringloopwinkel?

“Het gaat ontzettend goed. Volgend jaar bestaan we tien jaar, en we zijn nog altijd aan het groeien. Als ik nu naar de cijfers kijk dan hebben we over de eerste acht maanden 19 procent meer omzet gedraaid in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat is heel bijzonder. Ik zeg wel eens, als ik bij een wooncentrum had gewerkt, dan was ik nu directeur geweest, haha. En hoe het komt? Kringloopwinkels zijn hot, en de duurzaamheidsgedachte is populair. Het is echt bizar wat wij meemaken.”

Er is dus veel vraag, maar ook veel aanbod?

“De kringloop werkt optimaal. De laatste jaren zijn we echt duidelijk op de radar van de mensen gekomen. En er wordt ons ook veel gegund. Mensen die langs komen om spullen te brengen, die zeggen dat ze met hun spullen liever iemand anders gelukkig maken, dan dat het vernietigd wordt. En qua aanbod. Afgelopen zomer waren we tot aan de nok gevuld. Als het in de zomer eens regent dan gaan mensen in de gemeente volgens mij massaal opruimen, want er is veel gebracht. Ook een zeecontainer vol met kleding bijvoorbeeld. Op een gegeven moment waren zelfs de kratjes op waarmee we de spullen uitsorteren.”

Nu zitten jullie op een mooie plek, maar past het allemaal nog een beetje?

“Wij gaan volgend jaar verbouwen. We krijgen er dan 400 vierkante meter bij. Daarnaast denken we na om een tweede locatie te openen. Maar dat is nu nog niet concreet. Wat wel concreter is, dat is het opzetten van een bouwkringloopwinkel. In de bouw worden best wel wat spullen weggegooid, die nog prima gerecycled hadden kunnen worden. Zo’n winkel willen we opzetten, waarbij we samen willen werken met andere partners, zoals onderwijsinstellingen, de gemeente, de bouwwereld en sloopbedrijven. Wij denken dat dit echt bij kan dragen.”

Het inzamelen en hergebruiken van spullen is één van de belangrijke pijlers. Maar ook het personeel is belangrijk hè?

“Absoluut. In ons bedrijf bieden we mensen een kans die bijvoorbeeld een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ze kunnen ervaring opdoen en kunnen in een ritme komen. En dat gaat ontzettend goed. We nemen daar ook alle tijd voor om het goed te doen. Qua vrijwilligers gaat het ook goed. We hebben een heel leuk en gezellig team. We zouden wel extra handen kunnen gebruiken. Dus als er mensen zijn die willen helpen, dan zijn zij zeker welkom.”

Terug naar de dag van gisteren. Jullie maakten het gezellig met koffie en thee, maar ook met een speciale actie hè?

“Gisteren betaalde je 1 euro per kilo. Dus als je een kilo cd’s meenam, dan betaalde je daar een euro voor. We hadden weegschalen neergezet, waarmee er afgerekend kon worden. Dus we hebben een leuke omzet gedraaid. Maar als je denkt dat de winkel nu een stuk leger is geworden, dan heb je het mis. Er staat nog genoeg, en er zal de komende dagen ook weer genoeg bij gaan komen.”

Wat is je verwachting voor de komende tijd? Zet deze groei door?

“Toen we tien jaar geleden begonnen, toen dachten we, spannend. Wat gaat het worden? Slaat het aan? Dat het zo zou gaan, dat hadden we niet kunnen voorspellen. Het ervaart een beetje als een trein die je met geen mogelijkheid kunt afremmen. En begrijp me goed, dat is positief. Maar het verbaast ons wel. Dit hadden we nooit verwacht. En het geeft heel veel energie voor de toekomst.”