Krakers Regulateurshuis wachten ontruiming niet af; politie en justitie treffen voormalig Petit Theatre leeg aan

Ingezonden foto

De groep krakers die de bezetting van het Regulateurshuis sinds vrijdagmiddag voortzet, heeft besloten de ontruiming van het voormalige Petit Theatre niet af te wachten.

Maandagochtend verschenen een ME-busje en een aantal politieagenten bij het monumentale gebouwtje aan de Kolendrift. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt dat zij aanwezig waren om het pand te ontruimen. Maar dat bleek niet nodig: in het pand was niemand meer aanwezig.

Het OM laat weten dat Carex inmiddels het pand heeft betrokken. Voorlopig neemt de anti-leegstandsorganisatie het gebouwtje over namens het Groninger Monumentenfonds. Dat gebeurt totdat de gemeente het Regulateurshuis officieel heeft overgenomen. In het pand, waar voorheen Le Petit Theatre was gevestigd, komt nu een marketingbureau.

Het Regulateurshuisje werd, na het vertrek van Le Petit Theatre begin vorige maand, bezet door een kraker. Die was het niet eens met de verhuur van het pand aan het marketingbureau, omdat hij vond dat het een plek moest blijven voor cultuur. De kraker kreeg vorige week woensdagavond te horen dat hij moest vertrekken, om precies te zijn voor vrijdagmiddag 13.00. De kraker mobiliseerde daarom vrijdagmiddag een groep demonstranten bij het huisje, die de kraak overnamen.