Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI waarschuwt zondag voor felle onweersbuien. Voor de provincie Groningen geldt een ‘code geel’.

De waarschuwing geldt vanaf zondagmiddag 14.00 uur. “Zondag trekken er in de loop van de middag enkele felle onweersbuien noordoostwaarts over Nederland”, laat het KNMI weten. “Bij deze buien is hagel mogelijk en kunnen zware windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur voorkomen. Zeer plaatselijk zijn windstoten tot 90 kilometer per uur mogelijk.” De waarschuwing geldt zondag tot 18.00 uur.

Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor alle andere provincies, met uitzondering van Friesland, Noord-Holland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied.