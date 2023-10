Kledingbank Maxima zoekt warme kleding voor 3.000 kinderen

Foto: eigen foto / ingezonden

Kledingbank Maxima aan de Oosterhamriklaan is de actie ‘Winterjassen voor kinderen’ gestart. In de provincie wordt voor ongeveer 3.000 kinderen warme kleding gezocht.

“Vorig jaar hebben we een vergelijkbare actie gehouden, en die was toen een groot succes”, laat de kledingbank weten. “Dit jaar zijn we vooral op zoek naar warme winterjassen en schoenen. Vorig jaar werden er bij onze vestiging 186 jassen gebracht. Dat aantal moet toch te overtreffen zijn? Ook bij onze andere locaties in de provincie werden veel jassen gebracht.” Bij Maxima is er altijd een grote vraag naar goede kinderkleding. “Kinderen zijn nog in de groei, en ze willen er graag goed uitzien. Er is dus kleding nodig, en vooral warme kleding. Onze inschatting is dat op dit moment voor ongeveer 3.000 kinderen in de provincie kleding wordt gezocht.”

Naast kleding leverde de actie vorig jaar ook 20.000 euro aan donaties op waarmee kleding kon worden gekocht. Net als vorig jaar gaan leerlingen van het Harens Lyceum zich voor de kledingbank inzetten. “Zij gaan flyeren in de wijken en op de markt. Via een QR-code op de flyer is het mogelijk om een donatie te doen.” Kleding en schoenen kunnen tot en met 31 oktober worden ingebracht bij Maxima aan de Oosterhamriklaan 91. De locatie is geopend van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur.