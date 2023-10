Kinderen genieten van sport tijdens Herfst Beweegfestival op Sportpark Corpus den Hoorn

Een opblaasbare pannakooi, een multisport arena en een scala aan andere sportactiviteiten stonden maandagmiddag op het programma op Sportpark Corpus den Hoorn. Sport050 organiseerde er het Herfst Beweegfestival.

De sportdag werd georganiseerd door Sport050, in samenwerking met het Huis voor de Sport, Caribe, GHBS, GRC Groningen en Groninger Atletiek. Kinderen tussen de 4 en 16 jaar konden kennismaken met een breed sportaanbod, waaronder softbal, hockey, atletiek, boogschieten.

De middag was niet alleen bedoeld als vertier tijdens de herfstvakantie. De sportclubs probeerden de kinderen ook warm te maken voor hun sport en daarmee voor een lidmaatschap van één of meerdere verenigingen. “Er zijn nog best veel kinderen die nog niet op een sport zitten”, vertelt Tim van Dam van het Huis voor de Sport. “Die proberen we vandaag ook aan het bewegen te krijgen. En het is een leuke dag! Ik zie veel lachende gezichten, dus dat is een goed teken.”