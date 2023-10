Kinderen De Rietzee vragen dokter de witte jas van het lijf

Cardioloog Moniek Cox van het UMCG was vrijdag op bezoek bij basisschool de Rietzee in de wijk Reitdiep. Dit vanwege de Week van Meer Gezonde Jaren. Cox bezocht met vele andere artsen de afgelopen week basisscholen om vragen van kinderen te beantwoorden.

Cox ging langs bij groep 5 en 6 van De Rietzee: “Ik was wel onder de indruk van het niveau van de vragen.” De leerlingen Mèlanie en Ilse hebben ieder een leuke vraag gesteld en Mèlanie mocht zelfs een labjas dragen die Cox had meegenomen.

De Week van Meer Gezonde Jaren is in het leven geroepen om mensen te laten letten op hun gezondheid. “Het is belangrijk voor de toekomst dat de jongere generaties hier over geïnformeerd wordt”, aldus Cox die vindt dat mensen steeds ongezonder gaan leven.

Vandaag was tevens de laatste dag dat de artsen van het UMCG rondgingen. De Week van Meer Gezonde Jaren duurt officieel tot en met zondag.