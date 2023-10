Kapitein van Gronings vrachtschip krijgt De Ruytermedaille voor voor redding drenkelingen uit Atlantische Oceaan

Foto via Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Minister Mark Harbers heeft afgelopen woensdag een De Ruytermedaille uitgereikt aan de echtgenote van Yevhenii Feschenko, de kapitein van de Hanze Göteborg. De onderscheiding gaat naar de kapitein van het schip van de Groningse rederij Hanzevast Shipping, omdat hij en zijn bemanning eind december vier Amerikaanse drenkelingen uit een noordelijke uithoek van de Atlantische Oceaan hebben gered.

Feschenko en zijn bemanning redden eind december 2022 vier Amerikanen uit de Atlantische Oceaan. De vier Amerikaanse oud-militairen kwamen in de problemen tijdens een roeiwedstrijd, waarbij de Atlantische Oceaan roeiend moest worden overgestoken. De vier drenkelingen zaten 22 uur lang stuurloos op een vlot, voordat de Hanze Göteborg ze op ruwe zee in het donker vond. De redding had niet veel langer moeten duren, want het vlot zonk vrijwel direct nadat de laatste opvarende van boord was gehaald.

De Ruytermedailles zijn koninklijke onderscheidingen, vernoemd naar Michiel de Ruyter, die worden uitgereikt aan hedendaagse zeehelden. Vorige maand leverde de reddingsactie ook al een prijs op voor de bemanning: het Filipijnse Ministerie van Transport kende hen een prijs voor uitmuntende moed toe voor de reddingsactie, in het kader van de Nationale Week voor de Zeevaart in de Filipijnen.