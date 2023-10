Kaarsjes branden in Haren voor situatie Midden-Oosten

Foto: Willemijn Kemp

In de Dorpskerk in Haren hebben zondagavond mensen kaarsjes gebrand vanwege de situatie in het Midden-Oosten. Het ging om een initiatief van de Sociale Brigade.

“De Sociale Brigade is vorig jaar kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne opgericht, toen duidelijk werd dat in Haren Oekraïners opgevangen zouden worden,” vertelt Willemijn Kemp. “Met de Sociale Brigade bieden we hulp op diverse vlakken, en organiseren we verschillende activiteiten. Het gaat echter niet alleen om Oekraïners die voor de oorlog zijn gevlucht. Er zijn ook Syrische- en Palestijnse Oekraïners. En daar hebben we iets voor willen doen.”

In Haren werd het een ingetogen avond. “Rond 20.00 uur luidden de klokken van de kerk. Mensen die een kaarsje aan wilden steken, konden dat doen. Daarna hebben we hand in hand, in een kring voor de kerk gestaan. Het was een moment van stilte, om stil te staan bij de verschrikkingen die daar de afgelopen weken hebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden. Daarna konden mensen met elkaar in gesprek, was er muziek te horen en kon er iets gedronken worden.”