Joy Moonen: ‘Iedereen heeft talenten, maar mensen hebben dat niet altijd op dezelfde manier’

Foto: welzorg.nl

Het is deze week: de Week van Diversiteit & Inclusie. In dat kader geeft Joy Moonen een lezing in het Martini Ziekenhuis, met de titel ‘Leer mij hoe ik dingen wel kan’. Het biedt mensen mogelijkheden om hun kijk op diversie en inclusie aan te passen en hoe ze het anders kunnen aanpakken.



Joy Moonen noemt zichzelf een expert voor mensen met een ‘anderswerkend lijf’. De tot nu toe vaak gebruikte term is ‘gehandicapt’, maar volgens Moonen hangen aan dat begrip veel negatieve associaties. Daarnaast wordt dan vaak gedacht dat er dan ook met het IQ iets mis is, of dat iemand langzaam denkt, terwijl dat lang niet altijd het geval is: het is een anderswerkend lichaam.

Bewustwording creëren

Iedereen heeft talenten, maar mensen hebben dat niet altijd op dezelfde manier. Mensen met een anderswerkend lichaam worden vaak op één hoop gegooid met mensen die dat niet hebben, waardoor je eigenlijk iedereen tekort doet, stelt Moonen. Dat is jammer en daarom vindt ze het het belangrijk om bewustwording daarover te creëren.

Ze vertelt ook dat ze toch wel vaak merkt dat mensen elkaar tekort doen. Zo is ze ondernemer, getrouwd en moeder. Als ze dat dan aan mensen vertelt, krijgt ze vaak de opmerking te horen “Goh, wat bijzonder”, terwijl dat in haar beleving gewoon iets is wat iedereen doet. En zij dus ook. Ze vindt het belangrijk dat het bijzonder wordt gevonden wát ze doet en niet alleen omdat ze het doet.

Niet ‘kijken bij de buren’

Woensdag geeft ze een lezing met de titel “Leer mij hoe ik dingen wél kan”. Mensen met een gebruikelijk werkend lijf kunnen vaak ‘kijken bij de buren’ als ze iets niet weten. Ze zien dan hoe iets gedaan moet worden. Mensen met een anderswerkend lijf hebben dat niet altijd. Moonen noemt het voorbeeld dat ze een rok moet aantrekken. Bij een gebruikelijk werkend lijf is dat een kwestie van op één been gaan staan, je been erin steken en daarna andersom. Dat lukt een persoon met een anderswerkend lijf niet altijd, maar dat wil niet zeggen dat zij dan geen rok kan aantrekken. Ze moet leren hoe ze dingen wél kan doen.

“Ze kunnen ook altijd bij mij terecht”

Wanneer mensen, bedrijven en instanties meer informatie willen hoe om te gaan met mensen met een anderswerkend lijf, kunnen ze terecht bij organisaties die daar hulp bij aanbieden. Ook kunnen ze terecht bij Moonen, vertelt ze: “Ik heb van mijn onmacht mijn kracht weten te maken. Ik zal graag mensen van informatie voorzien waardoor ze een andere kijk krijgen op dingen en andere mogelijkheden daarbij.” Dat gaat dan verder dan alleen ergo-therapeutische adviezen. “Als je jarenlang hoort dat je niets kunt en dat het ook nooit iets zal zijn, dan doet dat natuurlijk veel met mensen. Dan heb je juist mensen nodig die zeggen: ‘volgens mij kan je dat wel op jouw manier en daar gaan we samen naar zoeken!'”

De lezing van Joy Moonen is komende woensdag in het Martini Ziekenhuis en duurt van 11.30 tot 13.00 uur. Aanmelden gaat via de site van Noorderlink (klik hier).

Joy Moonen was te gast in de OOG Ochtendshow, waar ze vertelde over het leven in een anderswerkend lichaam en over haar lezing.